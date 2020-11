Le mystère du monolithe en acier découvert dans un désert aux USA a été percé

Les experts ont expliqué l’apparition du monolithe en acier dans le désert de l’Utah, aux États-Unis, qui serait une référence à un film de science-fiction. Il s’agit en fait d’une œuvre d’art, relate The Daily Mail.

La colonne métallique récemment repérée le 18 novembre dans un désert de l'Utah, dans l’ouest des États-Unis, est une œuvre de l'artiste minimaliste John McCracken, décédé en 2011, a annoncé le journal The Daily Mail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UtahDPSAeroBureau (@utahdpsaerobureau)

John McCracken est connu pour sa peinture minimaliste, ainsi que pour ses sculptures en forme de pyramides, d'obélisques, de cubes et de dalles. Il a résidé au Nouveau-Mexique, État voisin de l’Utah.

Toutes ses œuvres sont exposées dans des galeries, c’est la première installation «de rue» attribuée à cet artiste. D’’aucuns en ont supposé que l’objet de l’Utah n’avait pas été créé par McCracken mais par un imitateur. Mais les experts en art ont confirmé l’authenticité de l’œuvre, selon le journal.

Après une étude des cartes satellites, des internautes sont parvenus à la conclusion que le monolithe est apparu dans le désert en 2015. Son emplacement exact est tenu secret pour ne pas attirer les foules.

Monolithe en acier au milieu d’un désert

Le monolithe métallique haut de 3 à 3,5 mètres a été découvert le 18 novembre par une équipe de biologistes du département de la sécurité publique de l’Utah, qui survolait en hélicoptère une zone désertique pour compter les mouflons.

Les spécialistes se sont posés escale non loin de cet endroit pour prendre en photo la colonne brillante plantée dans le sol d'une crique de roches rouges.

La mise en ligne de photos et d’une vidéo du monolithe a fait que les internautes se sont perdus en conjectures. Certains supposaient qu’il s’agissait d’une installation d’origine extraterrestre, alors que d’autres croyaient que le monolithe avait été installé par des amateurs du film de science-fiction 2001: l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick et fondé sur un scénario co-écrit par Kubrick et Arthur C.Clarke.