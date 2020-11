Sa famille croit l'avoir incinéré, il revient chez lui saint et sauf

Un septuagénaire atteint du Covid-19 a été déclaré mort auprès de sa famille et celle-ci a incinéré ce qu’elle pensait être son corps, livré par l’hôpital, indique NDTV. Quelques jours plus tard, l’homme a été déclaré sain et sauf et prêt à retourner chez lui. Un responsable explique cet incident par une confusion avec un patient mort à l’hôpital.