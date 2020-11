Deux doigts d’honneur d’un policier français capturés par Google Maps - images

Une image inattendue a été saisie par la «Google Car» dans les rues de France. Il s’agit de celle d'un agent de police de Roubaix faisant deux doigts d'honneur, en voiture, à destination de la caméra. Repérées par La Voix du Nord, les images ont été publiées le 12 novembre sur Twitter par le compte Best of Google Maps.

​Ce geste a été immortalisé alors que la voiture de Google roulait rue Voltaire pour la cartographier.

Le tweet liké plus de 38.000 fois

Sur Twitter cette publication a fait rire certains internautes et en a choqué d’autres, mais dans tous les cas a été appréciée par plus de 38.000 personnes et relayée plus de 7.000 fois.

La police n'a pas réagi. Cependant, depuis la dernière mise à jour, le véhicule ne figure plus sur Google Maps.