Un koala vient «décorer» le sapin de Noël d’une famille australienne - vidéo

Une Australienne de 16 ans a quitté la maison le 2 décembre vers 15h en fermant les portes et en éteignant les lumières. Mais au retour de toute la famille vers 18h, le chien a couru directement vers le sapin en reniflant, relate le Guardian.

En effet, quelque chose d’étrange s’est produit, le sol étant jonché de boules. En levant les yeux, la mère a vu un koala agrippé aux branches en plastique. L’animal a tenté d’en manger avant de comprendre son erreur.

Pas une plaisanterie

Elle a d’abord pensé à une blague mise au point par ses enfants, mais a fini par se rendre compte que ce qu’elle avait failli prendre pour une peluche était en effet un koala vivant. La famille en avait déjà observé dans les arbres à l’extérieur de la maison, mais jamais à l’intérieur.

Ils ont appelé l’association Adélaïde and Hills Koala rescue et ont mis du temps à convaincre les bénévoles qu’il ne s’agissait pas d’une plaisanterie. Une équipe est finalement arrivée pour évacuer cette jeune femelle.

Âgée de trois ou quatre ans et en bonne santé, elle a été relâchée dans la nature.