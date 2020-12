Un faux suicide orchestré par des employés d’un hôtel tunisien à bout - vidéos

Des images qui choquent: un «employé» de l'hôtel international El Hana à Tunis qui se jette du toit du bâtiment en plein jour. Telle est la scène désespérée qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux tunisiens, sauf qu’en réalité il s’agit d’une simulation réalisée par des salariés de l’établissement, privés de salaires depuis six mois, relate France24.

Poussés à bout, ils ont décidé d’orchestrer un faux suicide en lançant le 3 décembre un mannequin depuis le toit de l’hôtel.

Une autre vidéo montre un employé de l’hôtel en train de ramasser le mannequin qui vient de «se suicider».

L’homme qui a projeté le mannequin, Hafid (son prénom a été changé), a raconté à la chaîne que ni le gouvernorat de Tunis, ni la présidence n’avaient aidé les employés, en attente de leur salaire pour les six mois écoulés.

«Je suis conscient que cette action n'est pas légale, mais j'ai pensé qu'elle serait susceptible de provoquer un électrochoc dans l'opinion», a-t-il confié à France 24.

Un établissement au bord de la faillite

Selon ses propos, aujourd'hui la situation d’El Hana, qui s’est déjà retrouvé au bord de la faillite à plusieurs reprises, semble vraiment catastrophique: l'électricité y a été coupée début novembre. L'hôtel ne reçoit «pratiquement plus» de clients depuis.

«Depuis deux mois, l'électricité est coupée dans l'hôtel car une facture de 120.000 dinars [35.000 euros, ndlr] n'a pas été payée. Les 116 employés de l'hôtel n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs familles», a détaillé l’homme à la chaîne de télévision.

Le Covid-19 en Tunisie

L’économie tunisienne, et surtout le secteur du tourisme dont dépend l'hôtellerie, a été lourdement touchée par la crise liée à la pandémie de Covid-19 et les mesures entreprises par le gouvernement afin d’y faire face. Pour endiguer la propagation du virus qui a déjà fait plus de 104.000 contaminations et environ 3.500 morts dans ce pays comptant près de 11,5 millions d’habitants, les autorités tunisiennes ont décidé le 6 décembre de prolonger le couvre-feu, instauré le 20 octobre, jusqu’au 30 décembre.