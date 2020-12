Un Alaskien crée une «porte du paradis» avec de l’eau – vidéo

Un habitant d’Anchorage, en Alaska, a fait un tour de magie optique avec de l’eau bouillante. Il est sorti à l’extérieur alors qu’il faisait -12°C avec un gobelet et a dispersé l’eau dans l’air froid pour dessiner un arc au-dessus de sa tête. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.



Un tour de magie populaire

En réalisant son numéro, l’homme s’est placé de façon à ce que le soleil à l‘horizon se retrouve derrière son dos. Une fois dans les airs, l’eau s’est transformée en vapeur et en milliers de menus cristaux de glace. Les rayons du soleil les ont dorés.

L’Américain concède dans sa vidéo que ce jeu avec l’eau par grand froid n’est pas nouveau et que tout le monde le connaît mais déclare qu’il est toujours amusant de le réaliser. Il l’a surnommé «porte du paradis». Le halo doré semble être plus grand qu’en réalité à cause du soleil bas.

En effet, de nombreux habitants des régions froides connaissent bien cela. Les Sibériens s’amusent souvent à jeter de l‘eau chaude dans les airs lorsque les grands froids arrivent.