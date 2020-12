Un drone transformé en lance-flammes volant pour détruire des nids de guêpes en Chine – vidéo

Blue Sky Rescue, un groupe de volontaires et plus grande organisation humanitaire non gouvernementale de Chine, est venu au secours de villageois des environs de la ville de Chongqing (province du Sichuan, centre-ouest de la Chine) pour lesquels les guêpes sont un vrai problème, relate le Daily Mail.

Les volontaires ont collecté 80.000 yuans (10.000 euros) afin d'acheter un drone et de le transformer en lance-flammes volant en le dotant d'un réservoir d'essence et d'une buse à bout de bras.

L'objectif est de détruire 100 nids de guêpes installés dans les arbres, dont 11 ont déjà été brûlés.

Un habitant a remercié Blue Sky pour avoir aidé le village: «Maintenant, nous n'avons plus à nous soucier d'être piqué par une guêpe».

Conséquences des piqûres de guêpes

Le docteur Guo Dongyang du département de néphrologie de l'hôpital général de Chengdu Military a signalé au quotidien britannique que le taux de mortalité par piqûre de guêpe était relativement élevé parce que les habitants des régions éloignées ne pouvaient pas se faire soigner.

Il a expliqué qu'après la piqûre de guêpe les patients pouvaient «souffrir d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique et cardiaque», voire pouvaient mourir en «une heure ou deux» si le traitement n'était pas administré rapidement.