Un lion s'attaque à un homme endormi et se voit roué de coups

Lors d’une expédition dans le delta de l'Okavango au Botswana, un chercheur de l’organisation Wild Bird Trust a été attaqué début décembre par un lion, raconte le photographe Dirk Heinrich dans une publication sur sa page Facebook, l'accompagnant de photos de l’homme attaqué. Afin de se protéger, le chercheur de 32 ans, qui au moment des faits dormait à l'intérieur de sa tente, a dû frapper le prédateur au nez.

Avec 16 blessures, des os cassés au bras et au coude et de profondes égratignures, l’homme a été transporté d'urgence à l'hôpital.

Opération de sauvetage

Pour sauver leur collègue, les chercheurs présents sur place ont dû agir de plusieurs manières. D’abord c’est un autre chercheur de l'expédition qui a essayé de sauver son ami de la bête affamée en utilisant les moyens du bord.

«J’ai vu de gros tas de bouse d'éléphant séchée et j'ai frappé le lion avec très fort», a-t-il raconté au US Sun.

Pourtant, cela n'a pas fonctionné, et l’homme a ensuite visé l’animal, qui était «en train de mâcher» son ami, avec des branches. Cela n’a pas abouti non plus. La bête n’a arrêté qu'après qu'un autre membre de l'expédition a d’abord lancé sur le carnivore une grenade assourdissante, puis lui a roulé dessus avec sa jeep.

L’homme attaqué se trouve toujours à l'hôpital où il se remet de cette attaque, précise le média.