Un petit chien sauve un enfant d’un loup, en Russie – vidéo

Un terrier a fait preuve d’un grand courage pour se dresser face à un loup qui menaçait un enfant de 10 ans, rapporte le journal Komsomolskaïa Pravda. La scène s’est déroulée dans le hameau de Sindor, situé en République des Komis, et a été filmée par une caméra de surveillance.

Les images montrent le garçon se blottissant derrière un tas de neige, non loin d’une maison, lors d’une partie de cache-cache. Quelques secondes après apparaît un loup, en lisière de forêt, s’approche pas à pas. Un petit chien se précipite alors à travers le portail entrouvert de la maison pour se dresser devant le prédateur.

La lutte entre les deux animaux a cependant tourné court, et le petit chien y a laissé la vie. L’enfant a pris la fuite avant d’être secouru.

Poussés hors des forêts par la faim

L’administration locale réfléchit à la possibilité d’autoriser la chasse. Le hameau de Sindor est habitué aux intrusions d’animaux sauvages. C’est la faim qui pousse les loups, et parfois même les ours, à sortir de la forêt et à se rapprocher des habitations, précisent des habitants à Komsomolskaïa Pravda.

«Il y a deux ans, nous combattions les ours, maintenant les loups. […] Ils n'ont rien à manger dans la forêt. De plus, dans les bois, à la lisière du village, des entrepreneurs peu scrupuleux jettent des ordures, qui attirent les bêtes sauvages», expliquent-ils au quotidien.

Le 24 décembre, une scène similaire s’était déroulée non loin de Syktyvkar, capitale de la république des Komis. Deux loups s’étaient aventurés jusqu’aux abords d’une maison, au centre d’un village, relate Komsomolskaïa Pravda. Un chien retenu par une chaîne leur avait tenu tête quelques instants, avant de se faire dévorer. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux.