Une plaque d'identité militaire perdue en 1917 retrouve ses propriétaires grâce à Facebook

Un jeune agriculteur a repéré par hasard, lors d’une pause près d'Amiens, une plaque d'identité militaire ayant appartenu à un soldat de la Première Guerre mondiale, relate Le Progrès.

L’homme a nettoyé cette pièce de métal et y a lu l'inscription «Drevet Pierre» sur une face, et «Saint-Étienne» sur l'autre. Il a tout raconté à sa mère qui s’est chargée d’organiser les recherches sur Facebook.

​Elle a notamment partagé les photos sur un groupe intitulé «Tu es de Saint-Étienne si...», dans l’espoir de retrouver des descendants. La réaction n’a pas tardé.

Un prompt résultat

et plein de conseils, a-t-elle raconté au quotidien régional. Finalement, un internaute a fait le lien avec le nom de jeune fille de sa femme. Il a vérifié l'arbre généalogique présent sur un mur de son garage et y a en effet retrouvé un Pierre François Drevet, né en 1875 et mort en 1917 dans l'Oise, laissant une veuve et deux enfants. Il habitait Saint-Étienne.

Ils ont alors contacté les agriculteurs. La belle-fille du soldat, âgée de 93 ans, vit aujourd'hui dans une maison de retraite dans la Loire. Elle se verra offrir la plaque d'identité dès que la famille l’aura reçue.