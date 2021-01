Il part faire du kitesurf et trouve une bouteille avec un message et une bague en diamant

Aujourd’hui, quand les gens préfèrent utiliser un smartphone pour s’échanger des messages rapidement, il est difficile d’imaginer que quelqu’un puisse envoyer régulièrement des lettres dans des bouteilles jetées dans l’océan.

Cet amateur de kitesurf de Nouvelle-Écosse a fait connaissance d’une personne de ce genre après avoir retrouvé par hasard l’un de ces messages sur une plage d’une des petites îles de la province, rapporte la chaîne canadienne CTV News.

Tout a commencé lorsque Sebastien Allain a décidé de profiter des vagues de la baie de Chezzetcook. Pour cela, il a emprunté un équipement haut de gamme à un ami. Une fois sur l’eau, le vent a conduit son cerf-volant en haute mer et l’homme a fini par le perdre dans une des îles de la baie. Il est allé le récupérer à la nage et a de plus mis la main sur la bouteille en question.

Il s’est avéré qu’outre trois feuilles de papier, il y avait aussi une bague. Grâce à la lettre, Sebastien Allain a appris que la bouteille avait été lancée par un homme qui envoie de tels messages régulièrement depuis 30 ans. Il a également appris que la bague appartenait à sa mère qui est décédée en 2018.

«C'est fou que j'ai trouvé la bouteille et qu'il y avait une bague en diamant à l'intérieur, et le plus drôle dans tout ça, c'est que je viens de faire ma demande à ma fiancée la semaine précédente», a-t-il déclaré.

Après avoir appris que l’auteur du message habitait la même province, Sebastien Allain et sa fiancée ont décidé de faire quelque chose de bien pour lui.

«Quand nous avons appris qu’il avait 70 ans, nous nous sommes dit: "Oh mon Dieu, peut-être qu'il vit seul, alors nous devrions lui offrir quelque chose pour Noël". Nous avons donc décidé que nous allions lui rendre visite et nous lui avons offert une petite boîte de chocolats et d'autres choses», a-t-il raconté.

Ce n’est pas la première fois qu’une des bouteilles lancées par l’homme est retrouvée. Une autre a été découverte par un enseignant, ce qui avait donné lieu à un flot de cartes de Noël d'élèves que l'homme a dit avoir beaucoup appréciées. Il a refusé d’être interviewé mais a déclaré à CTV News être ravi que ses messages rendent les gens heureux.