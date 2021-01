Il perd littéralement la tête dans une piscine grâce à une illusion d’optique – vidéo

Trop de repos peut faire perdre la tête! Lors de vacances à la Barbade, la femme d’un blogueur a filmé la tête de son mari séparée de son corps en raison d'une illusion d'optique due à la paroi en verre de la piscine.

Dans la vidéo publiée sur TikTok, la tête de l’homme sort de l'eau, mais la piscine en verre montre son corps bien plus loin. Au fur et à mesure que la caméra s’approche et que l'angle change, les deux parties se «rapprochent» l’une de l’autre et reprennent finalement l’apparence normale du jeune homme.

Certains commentateurs ont été bluffés de cet effet, d'autres notant qu'en raison de la réfraction de la lumière ils observaient souvent des situations identiques.

Auparavant, une vidéo similaire était également devenue virale avec une femme nageant dans une piscine en verre: