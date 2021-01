Des «rayons lumineux menant dans l’espace» détectés dans le ciel canadien - photo

Woah! Tall light pillars this morning in Blackfalds Alberta, I'm glad I had my camera with me! #TeamTanner #ShareYourWeather @treetanner @NightLights_AM @chunder10 @saloplarus @PeakToSailPhoto @mark_tarello @mikesobel @MatthewCappucci @weathernetwork pic.twitter.com/iRKtJLuP5W