Il encastre sa voiture dans des cerfs puis remporte un jackpot au loto, le tout en quelques heures

Un habitant de la petite ville de Leland en Caroline du Nord avait mal commencé sa journée: en se rendant au travail, Anthony Dowe a heurté deux cerfs avec sa nouvelle voiture.

«Alors, j’ai piqué une crise de colère, je suis rentré chez moi, je me suis couché et je me suis endormi. Puis en me réveillant, j’ai vérifié mes tickets. J'ai regardé le quatrième et j'ai vu le 4, puis le numéro suivant et le suivant et ainsi de suite», avoue-t-il. Comme le relate UPI, la veille, l’Américain avait acheté des tickets du jeu Mega Millions.

C’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’il avait décroché le gros lot. De plus, lors de l'achat des tickets, Dowe avait sélectionné l'option de doublement de son jackpot, portant les gains à deux millions de dollars (environ 1,7 million d’euros).

«C'est formidable», s’est extasié Dowe. «Je vais rénover la maison de mes parents, réparer ma voiture, rembourser mon crédit auto et celui de ma nièce», a-t-il détaillé.