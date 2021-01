Le plus grand chien du monde, Freddy, n'est plus

Mesurant un peu plus d’un mètre au garrot et inscrit dans le Guinness des records en 2016, le dogue allemand Freddy est mort ce mercredi 27 janvier.

Originaire du comté d’Essex au Royaume-Uni, le dogue allemand Freddy, reconnu comme le plus grand chien du monde, s’est éteint à l’âge de huit ans et demi, rapporte le Huffington Post.

Freddy mesurait 1,03 mètre au garrot, mais atteignait 2,26 mètres lorsqu’il se dressait sur ses pattes arrière. En 2016, le Guinness des records lui a remis le titre de plus grand chien du monde encore en vie. Ses photos ont alors fait le tour de la planète, faisant de Freddy une superstar.

He was a good boy "with the most love and the biggest heart" ❤️ https://t.co/ZoafrcFOUI — HuffPost UK Parents (@HPUKParents) January 28, 2021

Malgré une morphologie hors norme, sa propriétaire Claire Stoneman le décrit comme un animal de compagnie au grand cœur. Selon l'American Kennel Club, la plus importante fédération canine des États-Unis, les dogues allemands sont généralement extrêmement amicaux, patients et fiables. Or, l’espérance de vie moyenne d’un chien de cette race se situe entre sept et dix ans.

Un chien plus grand dans le Michigan

Freddy n'était cependant pas le plus grand chien à avoir existé au monde. Selon le Guinness des records, le plus grand jamais mesuré s’appelait Zeus et était originaire du Michigan. Avant de mourir en 2014 à l’âge de cinq ans, il faisait 1,12 mètre, soit un peu plus d’une dizaine de centimètres que Freddy.