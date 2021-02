Mer et ciel réunis en un court film en accéléré – vidéo

Le photographe australien David Magro a monté une vidéo accélérée du ciel nocturne filmé sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud.

La courte vidéo commence avec une vue sur l'océan et un ciel gris avec des nuages épais. Néanmoins, quelques secondes plus tard, les nuées partent et les étoiles se révèlent aux spectateurs. Ainsi, ils peuvent découvrir une séquence accélérée de la Voie lactée lumineuse, et des étoiles filantes.

David Magro a expliqué à l’agence Storyful qu’il s'inquiétait que les nuages gâchent le tournage, mais heureusement ils se sont rapidement dissipés, et il a pu filmer tout comme prévu.

Au total, le tournage a duré environ quatre heures, et pendant ce temps, le photographe a pris plus de 500 photos qui ont formé la base de la vidéo accélérée.