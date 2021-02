Un ours noir s’invite chez un DJ qui ne s’en rend pas compte – vidéo

Il ne s’attendait pas à ça. En Caroline du Nord, à East Asheville, un agent immobilier et DJ à temps partiel participait à une fête en ligne lorsqu’un ours noir a voulu se joindre aux réjouissances.

Dans la vidéo des faits, cet ours de grande taille arpente le palier, apparemment attiré par la musique. Cherchant un moyen d’entrer il se met debout sur ses pattes arrières tout en s’appuyant sur la porte vitrée. Dos à lui, l’homme continue de mixer.

«J'ai juste commencé à jouer et je suis entré dans le premier morceau et j'ai continué à entendre un son. Je ne savais pas vraiment ce que c'était», a-t-il raconté au Citizen Times. «C'était mon voisin qui klaxonnait. Cela m'a alerté, quelque chose se passait.»

Il se retourne donc et voit l’animal. «Je pensais que c'était peut-être mon voisin qui venait me dire que ma musique était trop forte. J’avais traversé la moitié de la pièce et j'ai dit: "Oh, il y a un ours là-bas."»

Calmement, il a pris son téléphone pour prendre une photo, est allé à la porte et l’a ouverte pour observer l'ours qui s’était déjà échappé, effrayé par le klaxon.