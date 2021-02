Un raton laveur se glisse dans une voiture dans le parking et refuse d’en sortir en raison du mauvais temps – vidéo

Cela a pris une journée pour libérer –ou plutôt déloger- un raton laveur monté dans une voiture sur le parking d’un aéroport de Moscou. Il s’est abrité sous le capot et ne voulait pas partir.

Un raton laveur s’est installé dans l’un des véhicules d'une entreprise d'autopartage, garé sur le parking de l'aéroport de Moscou-Domodedovo. L’animal s’est abrité sous le capot, indique la presse russe.

#SputnikVidéo | Un raton laveur s'est niché sous le сapot d'une voiture pour s'abriter du froid près de Moscou. Ce sont des mécaniciens qui l'ont trouvé et qui ont dû faire appel à des professionnels pour l'en retirer. La société de car-sharing prend désormais soin de l'animal pic.twitter.com/YdDZjDFWJr — Sputnik France (@sputnik_fr) February 6, 2021

Un technicien, qui devait rendre la voiture et comptait ajouter du liquide antigel dans le réservoir du lave-glace, y a trouvé la boule de poil souhaitant plus se réchauffer que partir. L’homme a contacté le département de Conservation de la biodiversité de Moscou et tenté de suivre ses recommandations, notamment l’astuce d’attirer le raton par des douceurs.

Cependant, l'animal a refusé de quitter son abri. Les employés de l'autopartage ont été obligés de veiller à ce qu’il ne tombe pas sous les roues d'une autre voiture s’il décidait de partir.

Des zoopsychologues dépêchés sur place ont tenté de l’apâter avec des biscuits, ont amené un autre raton laveur, mais en vain.

L'opération a duré quelque 24 heures, jusqu’à ce qu’il soit décidé de lui faire une injection de somnifères, résume Vesti.