«Dénoncée» par son chien, elle écope d’une amende pour violation du couvre-feu

Laissé seul à la maison, un chien a passé la nuit à aboyer, trahissant l’absence de sa maîtresse et ce alors que le couvre-feu est en vigueur.

Ce n’est pas un secret que le couvre-feu qui est en vigueur à partir de 18 heures en France n’est pas respecté par certains, et ceux qui se font prendre en flagrant délit encourent une amende de 135 euros.

Pour diminuer les risques (surtout pour leur bourse), certains préfèrent donc passer la nuit chez des amis ou des proches avec qui ils ont passé la soirée - qui viendra vérifier si vous êtes chez vous ou pas?

Toutes les ruses ne passent pas

Or, comme l’écrit L’Est républicain, parfois cette ruse ne passe pas. C’est le cas d’une habitante de Pontarlier qui ne s’attendait sans doute pas à que son chien, laissé à la maison, n’apprécie pas la solitude et passe la nuit à aboyer, au plus grand malheur des voisins. L’amende, elle n’y a pas échappé.