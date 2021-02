Cette pianiste ne rencontre un succès qu’après s’être fait passer pour un homme

Sommes-nous toujours très loin de l’égalité des sexes? L’histoire de la pianiste anglaise Annabel Bennett, reprise par de nombreux médias britanniques, semble répondre affirmativement à cette question. Après que la femme âgée de 50 ans a pris un nom masculin pour pseudonyme, sa carrière a été boostée.

«Quand j'ai envoyé ma musique sous mon propre nom en tant que femme, cela n'a pas abouti. Mais dès que je l'ai envoyée en tant qu'homme, je me suis fait remarquer», explique-t-elle, citée par le Daily Mail.

Elle affirme avoir renvoyé à la radio les mêmes morceaux, la seule différence était son nom, masculin cette fois-ci. Selon l’auteure, aujourd’hui ses pièces passent à la BBC «tout le temps».

Pas Annabel mais Arthur

Alors que la carrière d’Annabel Bennett a eu du mal à décoller, son alter ego masculin Arthur Parker a connu un franc succès. Ainsi, après le changement de nom, la femme ou plutôt son nom de scène masculin, a à plusieurs reprises joué à la radio de la BBC. Qui plus est, ses morceaux ont été joués dans l'une des émissions télévisées les plus populaires du pays et elle a même enregistré son nouvel album dans les célèbres studios d'Abbey Road. Son album, toujours signé Arthur, sortira fin février, précise le Daily Mail.