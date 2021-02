Un «ténor à rayures» filmé dans un zoo russe

Un tigre dans un zoo russe a été filmé en train de produire des sons peu habituels et a été qualifié de félin chantant. Selon le zoo, il fait ces bruits depuis l’enfance pour attirer l’attention de sa mère.

Le zoo de la ville russe de Barnaoul a divulgué au monde les talents qu'il recueille, en partageant sur ses réseaux sociaux le 18 février une vidéo montrant un tigre en train de produire des sons peu ordinaires. Sur la séquence, le prédateur arrive à produire des notes hautes.

«Ténor à rayures»: si vous pensiez toute votre vie que les tigres ne peuvent que feuler, détrompez-vous!



Ce tigre habitant dans le zoo de Barnaoul, en Russie, a été filmé en train de produire des sons peu habituels et a été qualifié de félin chantanthttps://t.co/dQuCcjAQgw pic.twitter.com/BS7sz5Ve55 — Sputnik France (@sputnik_fr) February 19, 2021​

Le tigre chantant s'appelle Cherkhane et les employés du zoo ont donné une explication à ce chant. En effet, il se comporte ainsi depuis son plus jeune âge et ce pour attirer l'attention de sa maman.

«Il attirait l'attention de sa mère quand elle était occupée par d'autres petits. Il partait dans un autre coin et criait jusqu'à ce qu'elle abandonne ses autres enfants et ne se consacre qu'à lui. C’est tout simplement du caprice», a expliqué le personnel du zoo.