Un chiot à six pattes voit le jour aux États-Unis – photo

Un chiot à six pattes, avec deux bassins et deux systèmes reproducteurs, est né aux États-Unis suite à une anomalie prénatale. Des vétérinaires estiment que l’embryon était susceptible de se diviser pour former des jumeaux mais que le processus ne s’est pas achevé.

Une border collie croisée avec un berger australien est née avec six pattes, relate une clinique vétérinaire de l’Oklahoma sur son compte Facebook.

Au moment de la publication, soit six jours après sa naissance, les vétérinaires estimaient qu’«elle a survécu plus longtemps que nous ne le soupçonnions pour tout autre chien […] avec une telle combinaison de maladies congénitales».

Baptisé Skipper, ce chiot est le seul parmi ses huit frères et sœurs de la même portée à présenter cette anomalie, a fait savoir l’établissement de soins auprès de CNN. Il faisait probablement partie d’un jumeau in utero et lorsque l’œuf fécondé a essayé de se diviser, il ne s’est pas complètement séparé.

Seule la moitié arrière de son corps a pu se dupliquer, a précisé la clinique.

Une tête, deux pelvis

Selon les résultats de l’échographie et des radiographies, l’animal est atteint de deux types de troubles congénitaux, appelés monocephalus dipygus et monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus. Ce qui signifie que le chiot a une tête et une cavité thoracique mais deux régions pelviennes, deux voies urinaires inférieures, deux systèmes reproducteurs, deux queues et six pattes, explique la clinique sur son compte Facebook.

«Ses organes semblent être en bonne forme, elle fait pipi et caca, et elle est très forte! Elle allaite bien et grandit de manière appropriée jusqu'à présent. Toutes ses jambes bougent et répondent aux stimuli comme celles d’un chiot normal», se réjouit l’établissement de soins pour animaux.

Cependant, le chien pourrait avoir besoin d’une thérapie physique et d’une aide à la mobilité à mesure qu’il vieillit, conclut la clinique.