Un yacht géant emboutit deux fois un quai des Caraïbes – vidéos

Le yacht de croisière Go, long de 77 mètres, a été filmé le 24 février à mal manœuvrer deux fois contre le quai du lagon de Simpson Bay à Saint-Martin, une île des Antilles en mer des Caraïbes.

Selon les médias, le bateau, qui s’apprêtait à quitter le lagon, est devenu incontrôlable et a commencé sa dérive suite à une panne d’ordinateur.

Construit en 2018, le navire, d’une valeur de 75 millions d’euros, appartient au milliardaire allemand résidant en Suisse Hans-Peter Wild, 79 ans, détenteur de la marque de jus de fruits Capri Sun et propriétaire du club de rugby Stade Français Paris.

D’après le site Yachtcharterfleet, le Go, qui peut accueillir 16 passagers et a 19 membres d’équipage, dispose d'un héliport, d'une salle de sport, d'un hammam, d'une piscine et de son propre hôpital de bord.

Le yacht club fermé jusqu’à nouvel ordre

L’accident n’a pas fait de blessés, mais a provoqué des dégâts matériels.

Le quai du yacht club de Saint Martin a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Les travaux de réparation devraient prendre des mois, relate le quotidien suisse Der Bund.

«Un accident s'est produit avec un méga-yacht. Ils ont perdu le contrôle du navire et ont heurté le quai […]. Personne n'a été blessé et les dégâts sont uniquement structurels, mais ils sont très importants. Nous évaluons actuellement l'étendue des dégâts pour élaborer un plan de reconstruction», a indiqué le club dans un communiqué.

Accidents de yachts à Saint-Martin

Le quai de Simpson Bay de Saint-Martin a déjà été le théâtre d’autres incidents impliquant des yachts géants.

En décembre 2019, le yacht Ecstasea avait heurté le pont de Simpson Bay lorsqu'une trappe laissée ouverte avait heurté la cabane de l'opérateur du pont, la poussant à l'eau.

En 2011, le yacht Azteca avait gravement éraflé sa coque contre le même pont en quittant le lagon.