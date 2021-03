Elle trouve un appartement secret derrière le miroir de sa salle de bain - vidéo

Une femme vivant à New York a découvert un appartement vide accessible par un trou derrière le miroir de sa salle de bain. Une série de vidéos intitulée «mystère à New York» a été publiée jeudi 4 et vendredi 5 mars sur TikTok et a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Les vidéos débutent par la jeune femme expliquant chercher la source d’un courant d’air et constater rapidement qu’il vient de derrière le miroir de sa salle de bain. Elle enlève ce dernier pour trouver dans le mur un trou assez grand qui mène à une pièce sombre de l'autre côté.

Munie d’un masque et armée d'un marteau, elle décide d’y entrer malgré l'inquiétude de ses colocataires.

«La curiosité est un vilain défaut, et je l’ai», a-t-elle confié à NBC, vendredi 5 mars, qui l'a interviewée.

L’exploration de l’appartement

De l’autre côté, elle découvre alors un appartement inachevé et beaucoup de sacs poubelles remplis. Lorsqu'elle aperçoit une bouteille d'eau, elle en déduit qu'«il y a des signes de vie».

«C'est un autre appartement entier», souligne-t-elle.

Elle explore les deux étages et s’assure que la porte d'entrée soit verrouillée.

De retour saine et sauve chez elle, la jeune femme ironise sur le fait que son «propriétaire va recevoir un appel téléphonique très amusant demain».