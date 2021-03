«Les acrobaties incroyables» de centaines de requins filmées par un drone en Floride - vidéo

Le 3 mars, le photographe Paul Dabill est parvenu à filmer un important groupe de requins bordés nageant au large de la péninsule de Singer Island en Floride.

Il a publié sur sa page Facebook la séquence montrant ces centaines de carnivores s’agiter dans l’eau azuréenne, certains d’entre eux sautant au-dessus des vagues.

«J’étais ravi d’immortaliser certaines de leurs acrobaties incroyables!» a confié le photographe en légende de cette publication.

Il a indiqué que ses images avaient été reprises le lendemain par la télévision locale pour couvrir l’événement.

Selon Florida Fish and Wildlife, ce type de grands groupes de carnivores se forment souvent pendant les périodes de migration. Les requins se dirigent vers le sud et dans les eaux côtières plus profondes pendant les mois hivernaux.