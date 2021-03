Il montre comment se rendre à pied en Russie depuis l'Alaska, mais voici pourquoi cela est peu probable – vidéo

Une vidéo devenue virale sur TikTok affirme qu’il est possible de passer sur la glace dans le détroit de Bering qui sépare la Russie et les États-Unis du côté de l’Alaska, reliant ainsi deux pays qui semblent pourtant bien éloignés. Toutefois, le changement climatique pourrait venir contredire cette idée.

Un utilisateur de TikTok a lancé des «leçons de géographie» dont une est devenue virale. Dans une vidéo, il a ainsi déclaré qu'il était possible de marcher sur de la glace vers la Russie depuis les États-Unis.

Sa vidéo montre les deux îles Diomède, situées dans le détroit de Béring, entre la Sibérie et l’Alaska. La Petite Diomède, aussi connue sous le nom d’île Krusenstern ou Inaliq, appartient aux États-Unis, et la Grande Diomède, connue aussi sous le nom d’île Ratmanov, Imaqliq ou Nunarbuk, à la Russie.

«Ces îles ne sont espacées que de deux milles et demi [4,6 km, ndlr], ce qui signifie qu'en hiver, lorsque l'eau gèle, vous pouvez marcher des États-Unis à la Russie en seulement 20 minutes», explique l’auteur dans la vidéo.

Plonger dans le lendemain

Et d’ajouter que la Grande Diomède a de surcroît 21 heures d'avance sur la Petite Diomède. «Ce qui signifie que si vous deviez marcher des États-Unis vers la Russie, vous entreriez littéralement dans le lendemain».

Parce qu’elles sont séparées par la ligne de changement de date et quatre kilomètres, les îles sont en effet parfois appelées l’Île de demain (la Grande Diomède) et l’Île d’hier (la Petite Diomède).

En deux semaines, la vidéo en question a accumulé plus de 1,1 million de mentions «j’aime» et plus de 40.000 partages.

Impossible?

Cependant, dans une interview à Science Magazine, le coordinateur environnemental Opik Ahkinga affirme que la mer de Béring n'a pas vraiment gelé depuis 2012. «Quand je dis "geler", je veux dire qu'il n'y avait pas d'eau libre autour des deux îles sur plus de trois kilomètres», disait-il en 2019.

Selon un rapport du National Geographic, la température a augmenté dans les deux îles ces dernières années.

Foxnews rappelle que par le passé, les autochtones utilisaient les ponts de glace entre ces deux îles pendant les mois d'hiver pour voyager entre elles.