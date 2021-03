Un livreur vole un chat pour chasser les souris de son restaurant parisien

Confronté à une infestation de souris dans son restaurant, un livreur Just Eat a eu l’idée de voler un chat dans l’immeuble d’une cliente, qui a raconté son histoire sur Twitter.

La cliente, qui venait de recevoir sa commande, a remarqué peu de temps après que le chat appartenant à la gardienne de son immeuble avait disparu. Dès le lendemain matin, les deux femmes se sont mises à étudier les images de la caméra de surveillance, grâce auxquelles elles ont vite découvert que le livreur était bien reparti avec le félin.

Le patron du restaurant en cause

Les femmes ont prévenu les policiers qui se sont rendus au restaurant pour demander des explications au kidnappeur. Sur place, il s’est avéré que c’était le patron de l’établissement, en tant que livreur, qui avait commis le forfait.

«Il nous a dit que le chat était dans le resto, qu'il était désolé, qu'il avait des souris chez lui et qu'il comptait le ramené. Mais il a bien reconnu l'avoir volé (au départ il essayait de nous dire qu'il était dans la rue, et on lui a montré les vidéos)», raconte la cliente.

Le pauvre matou a été finalement retrouvé «tremblant dans un coin» du restaurant et rendu immédiatement à sa légitime propriétaire. Selon un porte-parole de Just Eat contacté par le journal britannique The Independent, une enquête interne est en cours après l’incident.