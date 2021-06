Pakistan: une octogénaire morte après une opération par un faux chirurgien

Selon un fonctionnaire de l'hôpital Mayo, le corps de Shamim Bibi a été conservé dans une chambre froide et sera remis après un examen post-mortem.

La victime a été emmenée dans le plus ancien et le plus grand hôpital de la ville pour y être soignée en raison d'une blessure au dos. Un agent de sécurité, identifié comme étant Waheed Butt, l'a opérée.

La blessure de la patiente s'est ensuite aggravée, une raison pour laquelle elle a été ramenée à l'hôpital, où il a été révélé qu'elle avait été opérée par un ancien agent de sécurité, licencié il y a deux ans de l'hôpital Mayo de Lahore.

"Le gardien a été inculpé et se trouve aux mains de la police", a déclaré Ali Safdar, le porte-parole de la police de Lahore.