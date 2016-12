Moscou, Ankara et Téhéran prêts à se porter garants des efforts de paix en Syrie

La Russie, la Turquie et l'Iran sont prêts à se porter garants de la déclaration sur les mesures urgentes visant à régler la crise syrienne qui est en cours d'élaboration par des experts, a annoncé mardi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou lors d'une rencontre avec son homologue iranien Hossein Dehghan.

« Les experts sont en train d'élaborer le texte de la Déclaration de Moscou sur les mesures à prendre d'urgence pour régler la crise syrienne. C'est un bon document dont nous avons besoin (…). L'approbation de la déclaration par nos ministres de la Défense et des Affaires étrangères indique que nous sommes prêts à nous porter garants et régler ensemble les problèmes de la crise syrienne », a indiqué M. Choïgou.

© AFP 2016 CHARLY TRIBALLEAU Sarkozy veut impliquer Russie et Iran dans le «sauvetage» de la Syrie

Selon le ministre, les militaires russes sont prêts à discuter d'autres mesures conjointes qui permettraient d'encourager le processus de paix syrien.

« Les tentatives précédentes entreprises par les États-Unis ou leurs partenaires pour s'entendre sur les actions communes ont été infructueuses. Aussi soutenons-nous l'adoption de cette déclaration », a conclu le ministre.

Une réunion tripartite sur la Syrie des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de Russie, d'Iran et de Turquie se déroule ce mardi à Moscou. La rencontre était initialement prévue pour le 27 décembre, mais le 17 décembre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et ses homologues turc, Mevlut Cavusoglu, et iranien, Mohammad Javad Zarif, ont décidé de l'avancer suite à la libération d'Alep.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »