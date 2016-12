Daech et le Front Fatah al-Cham doivent être exclus de la trêve en Syrie

La trêve doit s'appliquer à toute la Syrie, mais cela ne doit pas concerner les terroristes de l'État islamique et du Front Fatah al-Cham, a affirmé le 20 décembre Mevlüt Çavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, lors de la rencontre à Moscou pour le règlement du conflit syrien avec ses homologues russe Sergueï Lavrov et iranien Mohammad Javad Zarif.

« Nous devons viser à instaurer un cessez-le-feu sur tout le territoire du pays, et il est bien évident que cela ne concerne pas l'EI et le Front Fatah al-Cham », a déclaré le chef de la diplomatie turque.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Moscou, Ankara et Téhéran prêts à se porter garants des efforts de paix en Syrie

Selon lui, ce type de partenariat a déjà fait ses preuves à Alep et pourrait être exercé pour le règlement du conflit dans d'autres régions syriennes.

« La solution politique est la meilleure, nous y croyons. Nous devons nous concentrer là-dessus. Et je suis persuadé que cette rencontre sera décisive pour le futur politique de la Syrie », a poursuivi le ministre.

Les ministres russe, turque et iranien de la Défense, respectivement Sergueï Choïgou, Fikri Isik et Hossein Dehghan, ont également participé à la rencontre tripartite à Moscou.

