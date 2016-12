Attaque de Berlin: «Nous devons nous préparer pour une lutte dure et prolongée»

Interviewé par Sputnik, le député Wolfgang Bosbach se prononce sur la récente attaque de Berlin qui fait 12 morts et 48 blessés.

« Les terroristes d'aujourd'hui sont prêts à tout, quitte à sacrifier leur propre vie afin de tuer d'autres personnes. C'est une absence totale de scrupule, une absence totale de complaisance envers les victimes et une brutalité extrême », a relevé M. Bosbach en guise de préambule.

Attaque au camion à Berlin

Concernant le nouveau visage du terrorisme mondial, l'expert ne voit pas le problème de cet œil : l'État islamique (EI, Daech), poursuit-il, a clairement déclaré en septembre 2014 : « Servez-vous de ce qui vous tombe sous la main ».

Selon lui, la proposition d'utiliser une voiture particulière ou un camion en tant qu'arme d'un crime a été en l'occurrence exprimée explicitement. Compte tenu de l'attaque de Nice perpétrée en juin dernier, le mode opératoire aurait déjà été familier aux terroristes.

« Nous devons nous préparer pour une lutte dure et prolongée. À ces fins, il est indispensable que notre société fasse tout pour assurer davantage la sécurité en Allemagne, tout en essayant de préserver notre mode de vie. Nous ne pouvons pas nous isoler, nous ne pouvons pas nous emmurer en réponse à chaque attaque. Nous ne devons pas renoncer à notre vie libre et heureuse, ce que cherchent d'ailleurs à nous faire faire les terroristes », a-t-il souligné.

Poutine dénonce la cruauté et le cynisme de l'attentat de Berlin

Un camion a foncé dans la foule d'un marché de Noël à Berlin hier soir, faisant 12 morts et 48 blessés. Le conducteur a été interpellé lundi soir, peu après les faits. Pourtant, il dément toute implication, rapporte mardi la chaîne de télévision allemande N-TV, qui cite une dépêche de l'agence de presse DPA. Le suspect est un jeune homme de 23 ans originaire du Pakistan connu des services de police pour des délits mineurs, apprend-on auprès des services de sécurité allemands.

