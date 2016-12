Ambassadeur tué à Ankara: le meurtrier avait assuré la protection de l'ambassade russe

Le policier turc Mevlüt Mert Altıntaş qui a tué lundi l'ambassadeur russe en Turquie Andreї Karlov, était chargé une semaine plus tôt d'assurer la protection de l'ambassade russe lors des émeutes antirusses provoquées par la situation à Alep, annonce la chaîne NTV, se référant aux services d'ordre.

Selon le média, l'assaillant a tiré 11 coups de feu en direction du diplomate. Huit balles ont atteint sa victime, qui a succombé à ses blessures. Outre M. Karlov, trois autres visiteurs de l'exposition photo ont été blessés dans l'attaque. Leur pronostic vital n'est pas engagé, indique la chaîne.

Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, Mevlüt Mert Altıntaş a crié « Allah Akbar » et a évoqué une « vengeance pour Alep ». L'agresseur, né en 1994, est entré à l'exposition où s'est joué le drame en prétendant être le garde du corps du diplomate. Il était membre d'une unité spéciale de la police. Le jeune homme a été éliminé au cours de l'opération policière lancée suite à l'attaque.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »