A Bagdad, un musulman érige un sapin géant en solidarité avec les chrétiens d’Irak

Un homme d’affaires musulman de Bagdad, Yassir Saad, a dépensé plus de 20 000 dollars pour faire installer un arbre de Noël géant dans le parc d’attraction Zawra de Bagdad qui rappelle que l’amour, tout comme la haine, ne connaît pas de religion.

Ce geste lui a permis de se joindre à ses « frères chrétiens » pour leurs célébrations des fêtes et d'« aider les Irakiens à oublier leur angoisse, surtout la guerre à Mossoul », comme il l’a expliqué à l’agence AP.

Le message est visible de loin, le sapin artificiel mesurant 26 mètres de haut.

« Cet arbre représente l’amour et la paix. J’espère que tous les chrétiens irakiens pourront revenir en Irak et mener une vie normale et dans la paix », a déclaré Saba Ismael, une enseignante qui a vu le sapin.

© Sputnik. Hikmet Durgun Les chrétiens d'Irak armes à la main pour la libération de Mossoul

La communauté chrétienne de Mossoul ne cesse de raconter à quel point les chrétiens sont oppressés en Irak, les combattants de Daech torturant, emprisonnant et même brûlant vifs les chrétiens dans les églises.

Suite à cela, des dizaines de milliers de chrétiens ont fui au Kurdistan irakien et à Bagdad, d’autres ont dû émigrer aux États-Unis, au Canada, en Allemagne ou en France.

أطول شجرةعيد ميلاد في الشرق الاوسط كانت في بغداد العام الماضي

The tallest Christmas tree in middle east was in #Baghdad#BGDLIFE#Iraqesque pic.twitter.com/Dk4CauWzmJ — 🇮🇶Karam (@KaramAlhafidh) 14 декабря 2016 г.

​

Alors que l'invasion américaine en Irak en 2003 et le renversement de Saddam Hussein, puis le développement du djihadisme en Syrie ont profondément déstabilisé la région, la minorité chrétienne est de plus en plus tentée par l'exil. Il ne reste plus que 300 000 chrétiens en Irak et 400 000 en Syrie.

La reconnaissance du génocide des chrétiens d’Orient a été votée le 6 décembre à l’unanimité par le Sénat français.

Après les chrétiens, les plus touchés sont les Yézidis, une petite communauté des Kurdes ethniques pratiquant le yézidisme.