Une explosion à Alep lors des festivités à l'occasion de Noël et de la victoire

Une explosion a retenti mardi dans un quartier chrétien d'Alep, en Syrie, lors des festivités organiséees à l'occasion de Noël et de la libération de la ville.

Selon les militaires, on ne déplore pas de victimes.

La déflagration s'est produite à une cinquantaine de mètres d'un lieu de rassemblement où les habitants d'Alep portant des drapeaux russes et syriens écoutaient de la musique.

Cet événement vient bouleverser la première grande fête organisée à Alep depuis des années.

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé le 16 décembre la fin de l'opération de l'armée syrienne visant à libérer Alep-Est. Selon le centre, les forces gouvernementales ont éliminé des poches isolées de résistance extrémiste. Le président syrien Bachar el-Assad a déclaré le même jour que la libération d'Alep entrerait dans l'histoire comme un événement majeur ayant marqué une nouvelle ère.

© Sputnik. Mikhaïl Alaeddin La citadelle d'Alep est rouverte aux visiteurs

La bataille d'Alep a duré plus de quatre ans. Près de 10 000 personnes ont été évacuées de la ville dans les 24 heures précédant la victoire. Après l'expulsion des terroristes de tous les quartiers, les habitants ont commencé à regagner leurs foyers et à fêter cet événement. Les gens étaient avides de partager leur joie.

