En visite en France, le ministre saoudien de la Défense n’arrive pas à rencontrer Fillon

En visite privée à Paris la semaine dernière, le fils du roi Salman d'Arabie Saoudite, le prince Ben Salman, ministre de la Défense et vice-prince héritier du royaume, a sollicité un entretien avec François Fillon, candidat de la droite et du centre à la présidentielle 2017, qui a décliné.

« Nous avons effectivement reçu plusieurs demandes émanant de plusieurs sources pour que le prince rencontre François Fillon, mais nous n'y avons pas répondu, pour l'instant », a confirmé au Figaro l'entourage du vainqueur de la primaire à droite.

© AFP 2016 Files / Karim Sahib Le roi d'Arabie Saoudite oublie de régler sa facture de 3,7 M EUR en quittant la France

Ainsi, le fils le plus écouté du roi Salman est resté plusieurs jours à Paris, avant d'en repartir sans avoir pu rencontrer M. Fillon. Les analystes constatent que les autorités saoudiennes, qui avaient plutôt misé sur Alain Juppé, sont embarrassées par la perspective d'une élection de François Fillon à la présidence de la République.

Au cours de la campagne de la primaire de la droite et du centre, le camp de François Fillon a multiplié les déclarations à l'encontre de l'Arabie saoudite et surtout de sa politique d'islam radical, prônant un rapprochement avec l'Iran.

À signaler que François Hollande avait promu Riyad au rang de « partenaire stratégique » de Paris dans le Golfe, la France et l'Arabie saoudite convergeant sur de nombreux dossiers diplomatiques, la Syrie en premier lieu, où les deux pays s'activent pour faire chuter le président Bachar el-Assad. Ces derniers temps, l'Elysée est toutefois agacé par le fait que Riyad ne tienne pas ses promesses de contrats.

D'autre part, Riyad semble se désintéresser du président français sortant.

« L'Arabie a tourné la page François Hollande », a estimé dans un entretien au Figaro un homme d'affaires familier du Golfe, rappelant que le prince Mohammed Ben Salman avait boudé un récent rendez-vous pris avec Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française.

Un diplomate a perçu une certaine ironie dans le fait que François Fillon ait fait attendre à Paris le prince Mohammed Ben Salman, car d'habitude ce sont les dirigeants saoudiens qui font patienter de très longues heures à Riyad leurs homologues français.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »