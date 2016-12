La crise politique en Pologne sape sa réputation en Europe

Varsovie se montre actuellement impuissante à atténuer les tensions entre les représentants et les adhérents des partis d'opposition, qui manifestent devant la Diète de Pologne contre les résultats du vote national visant à réduire la liberté d'expression, a déploré le politologue polonais Cezarym Kalita dans une interview accordée à Sputnik.

« Malheureusement, les tensions sont toujours importantes. C'est lié à l'incompétence du gouvernement qui croit qu'il dirige tout sans se rendre compte que la démocratie, c'est la protection des minorités, et pas le pouvoir de la majorité. (…) La situation devient dangereuse », a indiqué l'expert, ajoutant que la hausse des tensions était hors de contrôle.

Selon lui, la démonstration de force de la part du gouvernement polonais, qui croit tenir les commandes de la machine d'État et des médias, ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, on ne badine pas avec la réaction de la société. Cette politique a le don de faire sortir les Polonais dans la rue.

« Le cas échéant, se posera la question des législatives anticipées. Espérons que cela se passera sans basculement dans la violence », a notamment estimé M. Kalita.

Incapable de résoudre la crise, Varsovie perd très rapidement sa réputation au sein de l'Union européenne, qui devrait étudier la question de la situation en Pologne lors d'une session au Parlement européen le 21 décembre.

« La situation économique en Pologne est stable, le niveau de vie et le développement des standards démocratiques subissent une hausse considérable. Mais on observe actuellement une détérioration brutale. J'ai peur du scénario ukrainien, où tout a commencé d'une manière assez innocente pour en arriver finalement à un affaiblissement généralisé de l'État », a prévenu l'interlocuteur de Sputnik.

Le gouvernement doit écouter son peuple, estime l'expert, car le conflit avec les journalistes, les professeurs, les fermiers, les juges et les parlementaires est inacceptable.

Depuis début décembre 2016, la Pologne traverse une large crise politique sur fond du vote au sein du parlement polonais sur le nouveau budget 2017, inspiré par le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS), ainsi que sur de nouvelles réglementations qui, d'après l'opposition, portent un coup à la liberté d'expression dans le pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »