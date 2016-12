Poutine: la Russie et l’Europe doivent «s’unir dans la lutte contre le terrorisme»

© Sputnik. Alexei Druzhinin Poutine dénonce la cruauté et le cynisme de l’attentat de Berlin

A l'occasion de la Journée des collaborateurs des services de sécurité, Vladimir Poutine a déclaré qu'il fallait unir les efforts dans la lutte contre le terrorisme international, relate le service de presse du Kremlin.

Le leader russe est revenu sur la tragédie qui a eu lieu à Ankara et les actes terroristes à Berlin et à Zurich, exprimant ses condoléances à toutes les victimes.

« Hier, à Ankara, l'ambassadeur russe Andreï Karlov a été ignoblement assassiné. Cela (le meurtre) nous peine tout particulièrement », a dit le chef d'état russe.

M. Poutine a également déclaré que la Russie exprimait ses condoléances aux Européens suite à l'acte terroriste survenu à Berlin.

Le président a rappelé que Moscou avait proposé plusieurs fois son aide à d'autres pays dans la lutte contre le terrorisme :

« Nous rappelons encore une fois que nous avons plusieurs fois proposé de s'unir dans la lutte contre le terrorisme international », a-t-il déclaré.

Selon Vladimir Poutine, c'est la seule méthode pour vaincre le terrorisme. Le chef d'État russe a ajouté qu'il avait chargé les services spéciaux de renforcer la coopération avec leurs homologues des autres pays pour assurer la sécurité des ambassades russes et de leurs collaborateurs.

En outre, le leader russe a chargé les services de sécurité et le comité national antiterroriste de « rester concentrés et de faire preuve d'une vigilance accrue ». Au cours de cette soirée solennelle, le président a également remercié les collaborateurs des services spéciaux russes pour leur compétence et leur bravoure. Il a fait remarquer qu'il fallait également prêter attention à la lutte contre l'extrémisme sur les réseaux sociaux.

© AFP 2016 Alexei Druzhinin / SPUTNIK Poutine: le meurtre de l'ambassadeur russe en Turquie est une provocation

Rappelons que quatre attaques islamistes se sont produites dans la soirée du 19 décembre: un homme a abattu l'ambassadeur russe Andreï Karlov à Ankara, où des coups de feu ont également retenti près de l'ambassade des États-Unis, un camion a foncé sur la foule dans un marché de Noël de Berlin, faisant 12 morts et 50 blessés, et trois personnes ont été blessées dans une fusillade près d'un centre islamique à Zurich.

En outre, dans le télégramme publié mardi par le service de presse du gouvernement russe, le premier-ministre russe Dmitri Medvedev, en exprimant ses condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel, a également souligné la nécessité de coopérer dans la lutte contre le terrorisme :

« Ce crime cynique n'a pas d'excuses. Ce qui est survenu confirme encore une fois la nécessité d'unir les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Je vous prie d'adresser mes sincères condoléances et l'assurance de mon soutien aux proches des victimes ».

La cérémonie de rapatriement du corps de l'ambassadeur russe Andreï Karlov s'est déroulée à l'aéroport de la capitale turque en présence des dirigeants du pays.

