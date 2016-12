Le régime sans visas entre la Russie et la Turquie attendra

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Ambassadeur tué à Ankara: le meurtrier avait assuré la protection de l'ambassade russe

Suite à l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara, Andreï Karlov, la Russie envisage de suspendre provisoirement les négociations sur un régime sans visa avec la Turquie, écrivent les médias russes citant une source au sein de la diplomatie russe.

Ils rappellent également qu'il y a quelques mois, M. Karlov appelait à ne pas introduire un régime sans visa précipitamment, toutes les mesures de sécurité nécessaires n'ayant pas été assurées dans le pays.

Compte tenu des récents événements, la levée des visas entre les deux pays a été reportée à une date ultérieure, poursuivent les médias. De son côté, le gouvernement russe s'engage à faire tout son possible pour assurer la sécurité des citoyens russes se trouvant actuellement en Turquie.

« La Turquie est tenue de continuer le travail considérable visant à assurer la sécurité de tous ceux qui entrent dans le pays et de fournir les garanties d'un contrôle approfondi de tous les résidents turcs envisageant de se rendre en Russie », a souligné la source.

D'après lui, la Russie n'est pas encore prête à introduire un régime sans visa avec la Turquie compte tenu des « récents événements tragiques et d'une série d'autres incidents survenus au cours de cette année ».

Tirs devant l'ambassade US à Ankara, chancellerie fermée

Les recommandations du ministère russe des Affaires étrangères appelant les touristes russes à s'abstenir de visiter les villes turques sont toujours valables, concluent les médias.

Un homme armé a tiré lundi dans le dos de l'ambassadeur russe Andreï Karlov, âgé de 62 ans, alors que ce dernier visitait une exposition photo à Ankara. L'agresseur, né en 1994, s'appelait Mevlüt Mert Altintas et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été éliminé au cours de l'opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a été hospitalisé, mais a succombé à ses blessures.

