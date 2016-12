Quand les USA appellent la Russie à «respecter ses engagements» en Syrie…

Les États-Unis estiment que Moscou et Washington doivent cesser de «se montrer du doigt» et de chercher un bouc émissaire sur le dossier syrien, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la diplomatie américaine John Kirby.

« Je ne pense pas que maintenant soit le bon moment pour se montrer du doigt afin de savoir qui n’a pas respecté ses obligations. Le temps est venu de prendre ce qu’ils [les Russes, ndlr] ont promis et d’essayer de le réaliser », a dit John Kirby.

Cependant, le porte-parole de la diplomatie américaine n’a pas pu s’empêcher de « pointer doigt » la Russie.

« Je ne pense pas qu’il soit utile de nommer qui exactement n’a pas respecté ses obligations, car il est évident que c’est la Russie qui a à plusieurs reprises échoué à le faire. », a-t-il dit.

© REUTERS/ Abdalrhman Ismail Les USA et leurs protégés n’ont rempli aucune de leurs obligations en Syrie

Mardi, à l’issue de négociations entre les chefs des diplomaties russe, iranienne et turque, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les États-Unis avaient renoncé à participer à un certain nombre d’initiatives discutées en septembre. Lavrov a rappelé l’interview du secrétaire d’État américain dans laquelle ce dernier avait reconnu que certains au sein de l’administration US n’étaient pas intéressés par la réalisation du plan axé sur la résolution de la crise en Syrie.

En même temps, M. Lavrov a appelé à ne pas ignorer les efforts déployés par la Russie et les États-Unis, notamment lors des rencontres entre lui-même et John Kerry.

Auparavant, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que Washington n'avait pas respecté la condition clé des ententes appelées à améliorer la situation humanitaire des habitants d'Alep.

« Après avoir échoué à respecter les modalités qu'ils ont eux-mêmes formulées, les États-Unis essaient d'en rejeter la responsabilité sur un autre pays », a-t-elle indiqué.

En outre, la porte-parole a rappelé que les États-Unis avaient refusé d'influer sur l'opposition dite modérée pour qu'elle respecte l'accord sur la trêve d'octobre, ce qui a permis aux terroristes de consolider leurs forces. En outre, les États-Unis n'ont pas respecté leur engagement qui consistait à distinguer l'opposition des terroristes en Syrie.

Ainsi, Moscou compte présenter aux membres du Conseil de sécurité de l'Onu un document consacré au non-respect par les États-Unis des accords sur la Syrie.

