L’Onu prête à déployer immédiatement une mission à Alep

L'Onu est prête à déployer immédiatement des observateurs dans la ville syrienne d'Alep, conformément à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité, a déclaré mercredi le secrétaire général de l'Onu Ban Ki-moon.

© AFP 2016 TAHA SALEH Enfants tués au Yémen: Ban Ki-Moon recule face à Riyad

« Nous avons déjà une centaine de personnes, la plupart sont des citoyens de Syrie. Ils peuvent être déployés sans tarder, dès que les conditions nécessaires seront réunies », a-t-il indiqué.

Il a qualifié « d'échec collectif » l'incapacité à régler le conflit en Syrie, qui se poursuit depuis plus de cinq ans.

Le ministère russe des Affaires étrangères, pour sa part, a souligné que l'envoi des observateurs devait être effectué avec l'aval des autorités syriennes.

Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies a adopté lundi une résolution sur l'envoi d'observateurs à Alep. La mission sera chargée d'observer l'évacuation des civils d'Alep et d'apporter une assistance humanitaire immédiate à la population.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».