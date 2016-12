Journal US: «Le meurtre de l'ambassadeur, châtiment pour les crimes de Poutine»

Alors que les dirigeants du monde entier ont condamné le meurtre du diplomate comme un acte de terreur et de barbarie pur et simple, le quotidien New York Daily News a publié une tribune invitant ses lecteurs à ne pas pleurer la mort de l'ambassadeur présenté comme une incarnation de la politique qui avait aidé « ce forcené d'Assad à tuer des centaines de milliers de civils ».

Gersh Kuntzman, l'auteur de la tribune, fait également part de son « étonnement » que l'ambassadeur russe en Turquie n'ait pas été assassiné « il y a des mois » et compare son meurtre à celui de l'ambassadeur nazi en France Ernst vom Rath, abattu par un étudiant juif en 1938.

Toujours selon lui, le meurtrier d'Andreï Karlov doit être considéré comme « un soldat » et non comme un terroriste.

« Les terroristes tuent des gens innocents avec des camions sur les marchés de Noël ou en écrasant des avions sur les gratte-ciel. Les soldats, eux, tuent des soldats », lance M. Kuntzman.

L'ambassadeur russe en Turquie, Andreï Karlov, 62 ans, a été abattu de dos alors qu'il visitait une exposition de photo dans une galerie d'art à Ankara. L'attaque a été condamnée par l'ensemble de la communauté internationale. Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui qualifié l'assassinat de « provocation » destinée à nuire aux liens qui se resserraient entre Moscou et Ankara et aux efforts pour résoudre le conflit en Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »