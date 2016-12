Attentat au camion de Berlin: la police recherche un Tunisien (photo)

© AP Photo/ Markus Schreiber Attentat au camion à Berlin, un remake de Nice?

La police allemande est à la recherche d'un Tunisien après la découverte de papiers d'identité sous le siège du chauffeur du poids lourd qui a foncé dans la foule lundi soir sur un marché de Noël à Berlin, rapporte mercredi le journal Der Spiegel sur son site internet.

Der Spiegel, qui ne cite pas ses sources, précise que le titre de séjour découvert est au nom d'Anis A., né à Tataouine en 1992. L'homme pourrait aussi avoir utilisé une fausse identité, indique Reuters.

Le quotidien allemand Bild a publié mercredi une photo du nouveau suspect.

Sie entdeckten seine Papiere im LKW. Die Polizei fahndet bundesweit nach dem Islamisten Anis A. https://t.co/dI3iEbayF8 pic.twitter.com/ulYgJkJYkx — BILD (@BILD) 21 декабря 2016 г.

Deux suspects ont déjà été arrêtés dans cette affaire avant d'être relâchés: l'un, un Pakistanais a été arrêté lundi soir peu après le drame avant d'être relâché mardi et l'autre, interpellé aux premières heures de mercredi, a été remis en liberté dans la matinée, rapporte la presse allemande.

