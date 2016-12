L'assassinat de l’ambassadeur russe revendiqué par le Front al-Nosra

Cette information provient d'un document diffusé par le Front Fatah al-Cham sur Internet.

Le Front Fatah al-Cham fait partie de la coalition terroriste L'Armée de la Conquête ou Jaish al Fatah, formée le 24 mars 2015, qui rassemble plusieurs groupements terroristes syriens actifs dans tout le gouvernorat d'Idleb et dans certaines parties des gouvernorats de Hama, Lattaquié et Alep.

Un homme armé a tiré le 19 décembre dans le dos de l'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov alors que ce dernier visitait une exposition photo baptisée La Russie vue par les Turcs à Ankara. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allah Akbar » et évoque une « vengeance pour Alep ».

L'agresseur, né en 1994, s'appelait Mevlüt Mert Altıntaş et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le meurtre d'Andreï Karlov avait des motifs politiques et visait à miner les relations russo-turques. Le Kremlin est lui aussi persuadé que l'assaillant cherchait à enfoncer un coin entre Moscou et Ankara.

