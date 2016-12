Washington annonce la plus importante restitution de terres au Japon

Il s'agit de la plus importante restitution de terres au gouvernement nippon depuis 1972, qui doit réduire de 17 % la surface totale des terres administrées par l'armée US dans cet archipel, selon un communiqué diffusé par le lieutenant-général Jerry P. Martinez, commandant des forces armées américaines au Japon.

Les terres restantes devraient être restituées « dans les années à venir », promet le lieutenant-général.

L'archipel d'Okinawa, qui représente moins de 1 % du territoire nippon et qui est situé à un emplacement stratégique, abrite environ 25 000 soldats américains, ainsi que leurs proches, soit la moitié de la présence américaine sur le territoire japonais. Cette cohabitation est cependant mal perçue par les habitants locaux qui se plaignent de nuisances sonores quotidiennes, des risques d'accidents et y voient une porte ouverte à la criminalité.

Selon les statistiques de la police locale, près de 5 900 délits et crimes ont été commis par les militaires et le personnel des bases américaines dans la préfecture d'Okinawa entre 1972 et 2015, dont 26 meurtres, 139 viols et près de 400 cambriolages.

