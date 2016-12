Équipe de Donald Trump: la Russie ne fait plus partie des priorités de la défense US

© AFP 2016 Omar Vega Trump nomme un milliardaire au poste de secrétaire de l'armée

L'équipe de transition du président élu américain Donald Trump a remis au Pentagone une notice énumérant les « priorités en matière de défense » des États-Unis, cette liste ne faisant aucunement mention de la Russie, annonce la revue The Foreign Policy

Le document, dont une copie a été obtenue par la revue, cite quatre priorités pour le Pentagone, lequel devrait concentrer ses efforts sur la lutte contre l'État islamique, mettre au point une nouvelle conception de la cybersécurité, réduire son budget et augmenter son efficacité.

Le document ne mentionnant pas la Russie, l'absence de cette dernière a suscité une certaine inquiétude à Washington. Selon les journalistes du mainstream, l'élite politique des États-Unis, dont les employés du Pentagone, du département d'État américain et de la CIA, sont toujours sceptiques envers la Russie.

Le document a été rédigé par le ministre adjoint de la Défense US Brian McKeon, conseillé par Mira Ricardel, conseillère de l'équipe de Donald Trump.

Toutefois, l'équipe de transition du nouveau président américain a appelé à ne pas considérer le document comme « exhaustif » et définitif concernant la liste des priorités de Donal Trump dans le domaine de la défense.

« Pour les médias, il serait absolument erroné de présenter le mémo comme une liste de toutes les priorités du président élu », a souligné une représentante de son équipe, Jessica Ditto.

Le Pentagone a souligné qu'il était encore trop tôt pour parler de cap de la nouvelle administration dans le domaine de la défense, le nouveau ministre de la Défense n'étant pas encore entré en fonction.

