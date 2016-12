Interpellation en Autriche d'un Marocain soupçonné de projet «terroriste»

© REUTERS/ Leonhard Foeger Présidentielle en Autriche: le candidat malheureux entend se représenter dans six ans

Un réfugié marocain a été arrêté lundi par les forces spéciales dans un petit centre d'accueil pour réfugiés à Fuschl, une commune huppée des Alpes autrichiennes, non loin de la frontière allemande, a annoncé mardi le parquet de Salzbourg.

Il est soupçonné de « participation à une organisation terroriste », selon le parquet.

L'enquête a été ouverte le mois dernier sur la base d'« informations » évoquant « un présumé attentat terroriste à Salzbourg durant la période de Noël et du Nouvel an », a-t-il été précisé dans un communiqué.

La perquisition menée dans le foyer pour migrants a permis de saisir des équipements électroniques et « plus de 8 000 euros » en liquide. Aucun matériel nécessaire à l'exécution d'un attentat n'a toutefois été découvert, a indiqué le parquet.

© AP Photo/ Thanassis Stavrakis L’Allemagne expulse un premier groupe de migrants afghans

L'Autriche, qui a accueilli plus de 130 000 migrants depuis début 2015, a vu transiter plusieurs auteurs des attentats de Paris de novembre 2015 (130 morts) lors de la grande vague de migration de l'an passé.

Un Algérien et un Pakistanais soupçonnés d'avoir voulu participer à ces attentats ont été arrêtés à Salzbourg en décembre 2015 et extradés vers la France. Le procès de deux de leurs complices présumés, un Marocain et un Algérien, doit reprendre le 2 février à Salzbourg.

L'Autriche a annoncé mardi un renforcement général de ses dispositifs de sécurité pour les fêtes, au lendemain de l'attentat mortel sur un marché de Noël à Berlin.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »