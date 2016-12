© AP Photo/ Markus Schreiber Attentat au camion à Berlin, un remake de Nice?

Le marché de Noël de Berlin, endroit où règne habituellement un esprit festif, a été cette année le théâtre d'une terrible tragédie : un camion a foncé sur la foule, faisant 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans son message officiel, l'agence d'information terroriste AMAQ a déclaré que l'exécutant de l'opération était membre de Daech. Pourtant, l'auteur présumé de l'attaque au camion n'a pas encore été identifié.

Ainsi, l'auteur est toujours armé, en fuite et pourrait à nouveau faire des victimes. Mais le pire, c'est que le scénario de cet incident dramatique, immédiatement qualifié d'acte terroriste, rappelle celui de l'attentat qui a eu lieu cet été à Nice. Autrement dit, cette récidive insolente du drame français n'a rien appris à l'Europe. Mais pourquoi ?

En premier lieu, l'Union européenne a annoncé presque mot pour mot l'abandon de sa souveraineté et de sa sécurité, déléguant ces fonctions, apparemment obsolètes, aux camarades américains. Le slogan « Prospérité économique contre souveraineté politique » n'était un secret pour personne. Et les résultats de ce mode de vie sont désormais évidents…

Les services de sécurité ont dès le départ été paralysés, l'objectif consistant à protéger le territoire contre la menace terroriste n'ayant pas été fixé devant eux. Et il n'y a rien de surprenant à cela…

Le camarade d'Outre-Atlantique ne s'est jamais engagé à préserver le territoire européen des menaces de ce genre. C'est une tâche purement régionale. Mais les services régionaux, aussi professionnels soient-ils, ne sont pas capables de se fixer les tâches de ce type, habitués à obéir à des ordres venus d'en haut. Cela rappelle à un cercle vicieux, où il n'y a ni coupables, ni responsables au sein de cette structure floue qu'est l'UE…

Une conclusion s'impose : si les leçons de Nice n'ont pas été tirées, c'est parce qu'il n'y a peut-être plus personne pour les apprendre?

