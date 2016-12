Alerte générale! Le foie gras bulgare à l’assaut de Noël en France

En 2016, ce mets traditionnel français pour Noël, le foie gras, ainsi que le confit de canard seront notamment acheminés du village de Milevo, dans le sud de la Bulgarie, et de Hongrie.

« Il y a 10 ans, nous vendions 100 % de la production à la France, maintenant, nous ne livrons que 80 % », a annoncé Plamen Chelebiev, propriétaire d'une entreprise à Milevo.

En outre, la production locale des spécialités françaises emblématiques est destinée à l'exportation. Le foie gras bulgare, moins cher que le français, est produit également sous les noms des marques françaises, même si le pays d'origine est indiqué sur l'emballage.

Sofia et Budapest envisagent une hausse de leurs ventes de 15 % vers de nouveaux marchés cette année, notamment la Suisse, le Japon, la Thaïlande et le Vietnam. Les exportations françaises vers les pays hors de l'Union européenne ont de leur côté chuté de 25 % en 2016 sur fond de crise de la grippe aviaire. Par contre, d'importants volumes de foie gras français sont toujours stockés suite à la surproduction des dernières années.

Selon le producteur, le foie gras bulgare est vendu sur les nouveaux marchés sous sa propre marque et plus cher. De plus, ce produit est également acheminé vers la Belgique et l'Espagne en contournant le territoire français.

Les foies gras bulgare et hongrois sont actuellement à la conquête de nouveaux marchés, traditionnellement verrouillés pour les producteurs français.

Depuis les années 1990, la Bulgarie occupe toujours la deuxième place des producteurs de foie gras (2 500 tonnes) après la France avec 19 000 tonnes en 2015. La Hongrie complète le podium avec 2 000 tonnes du produit fini.

Les exportations françaises de foie gras ont atteint 5 000 tonnes en 2015. La Bulgarie et la Hongrie ont à elles deux vendu entre 3 000 et 4 000 tonnes, d'après les estimations locales.

