Ambassadeur assassiné: «Poutine n’est pas tombé dans le piège des terroristes»

Le chef de l'Observatoire russe auprès du Centre argentin de recherches internationales Guillermo Galea estime que le président russe « n'est pas tombé dans le piège que le meurtre de l'ambassadeur russe en Turquie supposait, c'est-à-dire la déstabilisation des relations russo-turques ». Ainsi, selon l'expert, le président a au contraire décidé de faire du règlement en Syrie sa priorité :

« Poutine a interprété très justement l'objectif de cet attentat », a indiqué l'expert.

Selon lui, la déconfiture de Daech a provoqué la récente vague d'attentats destinés à démontrer la force du califat, « qui en réalité n'est plus viable », estime M. Galea. L'analyste pense que le gouvernement turc est responsable d'avoir créé un terreau propice à la violence dans la région et d'avoir servi de « porte d'entrée pour les terroristes » en Europe.

Il en est également certain que les Turcs ont « renforcé le terrorisme » en Syrie en poursuivant des intérêts géopolitiques liés à la Russie. Selon l'expert, le gouvernement turc porte une part de responsabilité dans l'attentat contre l'ambassadeur en raison son imprudence :

« L'insuffisance des mesures de sécurité prises à l'égard de l'ambassadeur d'un pays aussi significatif que la Russie saute aux yeux », estime M. Galea.

A la lumière de ces événements, la Turquie s'est retrouvée dans une position désavantageuse et la Russie, au contraire, a montré qu'elle « était capable de jouer aux échecs d'égal à égal avec les plus grands ».

© REUTERS/ Maxim Zmeyev Ambassadeur russe assassiné: Poutine reporte sa grande conférence de presse

Le meurtre survenu la veille de la rencontre entre la Turquie, la Russie et l'Iran à Moscou, pourrait influencer le cours de ces négociations.

Selon M. Galea, les démarches des pays du Golfe persique, des États-Unis et de l'Union européenne (qui soutiennent les insurgés en leur livrant des armes) les a placés sur le bas-côté de la scène internationale, les privant du droit de participer à ces négociations :

« Ils ont soutenu des groupes qui n'ont pas de places à cette table », a-t-il conclu.

