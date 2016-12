Une boite de bonbons provoque un conflit entre la Croatie et la Slovénie

La carte, dessinée sur les boites de bonbons au chocolat « Salut de la Croatie », que l'ambassade croate en Slovénie avait envoyé aux institutions publiques locales, a profondément offensé les destinataires du cadeau.

​​Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, de l'administration du premier ministre et du président slovène Borut Pahor ont qualifié le cadeau de « provocation inacceptable », car la carte de la Croatie comprenait des territoires contestés, selon les médias locaux.

Le golfe de Piran se trouve en proie à un différend territorial entre Ljubljana et Zagreb depuis 1991. Suite au litige, la Slovénie avait même bloqué l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

De son côté, la diplomatie slovène n'a pas recouru à une note de protestation, réagissant avec humour. Toutes les boites de bonbons ont été rendues à l'ambassade croate dans des emballages « Je ressens la Slovénie ».

Par contre, cet incident diplomatique a engendré une vague de protestation en ligne des internautes des deux pays.

